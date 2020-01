Coppa Italia, la Juventus stende la Roma e vola in semifinale

Coppa Italia, la Juventus di Sarri batte per 3-1 la Roma di Fonseca nel match valido per i quarti di finale

Non c’è partita all’Allianz Stadium: la Juventus stende la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia. Nel match di stasera i bianconeri vanno in gol al 26′ con Cristiano Ronaldo che segna la sua prima rete nella competizione. Al raddoppio juventino ci pensa Bentancur che gonfia la rete al minuto 38′. Chiude sul 3-0 il primo tempo la rete di Bonucci che insacca il pallone allo scadere del recupero, al 47′. La rete del 1-3 per i giallorossi arriva al minuto 50′ con Cengiz Under che approfitta della dormita difensiva della Juventus e lancia di sinistro: il tiro va sulla traversa e va in rete dopo il tocco con la schiena di Buffon. Con il 3-1 la Juventus porta a casa la qualificazione alla semifinale e dovrà attendere il match fra Torino e Milan che si giocherà il prossimo 28 gennaio.