Roma, Fonseca: «Lazio? Squadra forte perché ha confermato il suo tecnico»

Roma, il tecnico Paulo Fonseca ha parlato delle squadre del momento della Serie A durante la consueta conferenza stampa

Cagliari-Milan ha aperto le danze di questa 19esima giornata di Serie A che vedrà lo Stadio Olimpico essere scenario di due grandi Big Match nel giro di un giorno: Lazio-Napoli nella giornata di sabato mentre Roma-Juventus nella serata di domenica per via degli europei giocati nella capitale. Due sfide che parlano le lingue di Champions e Scudetto: l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in merito alle squadre che stanno rendendo meglio in Serie A durante la conferenza stampa. Ecco le sue parole:

«Meglio Inter o Juve? Giocano in maniera diversa, non ho preferenze. Entrambe hanno allenatori con idee differenti ma molto marcate, però sono arrivati entrambi in questa stagione e non è facile cambiare la mentalità delle proprie squadre. Specie per Sarri alla Juventus. Per me le squadre più forti sono sempre quelle che hanno confermato il proprio tecnico, come Lazio e Atalanta in Italia. Stiamo lavorando per rendere la Roma sempre più forte. Lotteremo con squadre come Juventus e Inter molto presto.»