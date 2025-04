Roma, un giocatore titolare è a rischio squalifica in vista del derby con la Lazio: ecco chi è

Condividi via email

Roma, ad una settimana esatta dalla stracittadina contro la Lazio Ranieri deve fare i conti con i possibili squalificati: un titolare è a rischio

Il turno domenicale di campionato vedrà protagoniste le due romane ossia Roma e Lazio, le quali daranno un antipasto seppur a distanza di ciò che invece sarà la stracittadina di domenica prossima rispettivamente contro Atalanta e Juventus.

Ad una settimana dal derby della capitale però, Ranieri come Baroni deve fare i conti con i possibili squalificati: Pellegrini infatti è a rischio per la Lazio e qualora dovesse ricevere questa sera contro i bianconeri un ulteriore cartellino, non ci sarà domenica