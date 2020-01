Roma, De Rossi si traveste per vedere il derby in Curva Sud VIDEO

Roma, l’ex capitano De Rossi per la prima volta in Curva Sud da spettatore grazie ad un “travestimento”

Succedono cose incredibili a Roma durante il derby. Tra le più assurde c’è quella di Daniele De Rossi, proprio nella gara di domenica terminata per 1-1 tra biancocelesti e giallorossi. L’ex capitano della Roma infatti ha appena terminato la sua avventura con la maglia del Boca ed ha appeso gli scarpini al chiodo.

Per la prima volta quindi ha deciso di andare a vedere la stracittadina proprio in Curva Sud. Per farlo si è “travestito” per non essere riconosciuto così come mostrato dalla moglie Sarah Felberbaum in un video su Instagram.