Roma, commento sessista contro una giocatrice giallorossa. La società lo blocca e lo incorona #idiotoftheday FOTO

Roma, commento sessista sui profili social che non è sfuggito alla società che ha prontamente bloccato l’utente

Il mondo dei social ci ha abituato da anni ad offese gratuite a comportamenti da censurare. Troppo spesso ancora negli stadi di calcio assistiamo a forme di razzismo di ogni tipo. Le società però, mai come ora, vogliono allontanare, giustamente, queste persone dal mondo del calcio.

Proprio oggi è avvenuto in casa Roma. Il profilo Twitter giallorosso ha infatti pubblicato una foto di Manuela Giugliano, infortunatasi nel match contro la Juve, con scritto: «Forza Manu», la risposta di un seguace è stata: «Faceva meglio a rimanere in cucina». Poco dopo il profilo in questione è stato bloccato dai canali ufficiali giallorossi e successivamente ha ricevuto il premio #idiotoftheday.