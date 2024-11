Roma, accoglienza da star per Ranieri a Fiumicino da parte dei tifosi giallorossi

Roma, accoglienza da star per il tecnico testaccino per il suo arrivo a Fiumicino questa volta però da tecnico giallorosso

La Roma archivia l’epoca Ivan Juric e riparte da Claudio Ranieri, il quale torna per la terza volta nella capitale sponda giallorossa per la terza volta. Il tecnico di Testaccio a cui manca solo l’ufficialità per considerarsi l’allenatore della Roma a tutti gli effetti, è stato travolto dal calore della gente presente a Fiumicino, i quali lo hanno accolto e atteso come una vera e propria star intonando cori di incoraggiamento verso di lui e la squadra. A Fiumicino era presente anche il dirigente francese Ghisolfi