André Anderson, il tecnico del San Paolo: «Ha uno stile perfetto per noi»

Rogerio Ceni, allenatore del San Paolo, ha elogiato l’arrivo dell’ex Lazio, André Anderson: grandi elogi per il centrocampista

Rogerio Ceni, tecnico del San Paolo, ha parlato a ge.globo.com di André Anderson, centrocampista arrivato in prestito dalla Lazio:

«Ha un tipo di corpo che corrisponde al nostro stile di gioco. È un giocatore in più ad occupare una di queste tre posizioni di centrocampo e persino una seconda punta. È un giocatore dinamico, con buone qualità tecniche. Penso che aiuterà molto in questo lungo viaggio, abbiamo più opzioni per la forza, è un giocatore molto simile a Sara, Igor Gomes, Nestor… Una combinazione di ciascuno di loro. Buona tecnica e forza fisica”. Il centrocampista ha preso parte agli allenamenti con la squadra solo da pochi giorni ma l’allenatore è fiducioso e vede in lui del potenziale. In merito ha rivelato: “Praticamente non si è allenato per dieci giorni, ma lo ha fatto due giorni con noi e spero che ce la farà a San Paolo. È giovane, lo abbiamo avuto gratis per un anno e spero che possa dimostrare il suo valore. È il campo che mostra, almeno, l’indole che ho visto di lui e su di lui voglio contare».