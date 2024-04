Rodia a LSC: «Gila ha avuto un indurimento dell’adduttore, Kamada un fastidio al polpaccio, su Lazzari e Zaccagni dico questo»

Rodia ha parlato nel post gara di Lazio Juventus ai microfoni di Lazio Style Channel

INFORTUNI «Gila ha avuto un indurimento dell’adduttore, Felipe Anderson ha una ferita sull’alluce del piede, ha retto finchè non ne aveva più. Kamada, nella rifinitura di ieri, ha avuto un fastidio sul polpaccio e non ha giocato per precauzione, dobbiamo valutare e monitorare il giocatore nei prossimi giorni. Lazzari ha avuto un affaticamento al polpaccio, lo stiamo monitorando. Zaccagni è pronto per il rientro, Provedel idem»