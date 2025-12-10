Rocchi e il futuro dell’arbitraggio: dal rispetto dei giocatori alle possibili innovazioni proposte dalla Fifa

Arbitri sotto la lente di Rocchi: il designatore critica le simulazioni e valuta nuove regole in stile Fifa

Durante un incontro all’Iliad IBC di Lissone, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha affrontato i temi più delicati legati alla direzione di gara. L’ex fischietto internazionale ha criticato i comportamenti dei calciatori, spesso responsabili della frammentazione del gioco con reazioni plateali e simulazioni che rallentano il ritmo e complicano il lavoro degli arbitri.

Tra gli esempi citati, quello dei giocatori che si toccano il volto pur avendo ricevuto colpi in altre zone del corpo: atteggiamenti che alimentano tensioni e rendono più difficile prendere decisioni corrette.

Rocchi ha poi espresso apprezzamento per l’esperimento promosso dalla Fifa, che prevede l’uscita dal campo per due minuti dei giocatori che richiedono interventi sanitari. Una misura pensata per ridurre perdite di tempo e responsabilizzare gli atleti, migliorando la fluidità del gioco.

Infine, il designatore ha ribadito l’importanza di un uso rigoroso e uniforme del Var, senza interpretazioni personali, per garantire decisioni coerenti e rispettose della reale dinamica delle azioni.

