Ritiro Marienfeld Lazio, domani prima amichevole in terra tedesca

Domani, in quel di Marienfeld, ci sarà la prima amichevole di questo ritiro per la Lazio: ecco dettagli e avversario

Sarà solo il terzo giorno di ritiro, ma domani per la Lazio in quel di Marienfeld sarà già tempo di test amichevole. I biancocelesti di Maurizio Sarri affronteranno il Meppen, squadra di terza lega tedesca, che è equivalente dell’italiana serie C.

Il fischio d’inizio sarà alle ore 18.30. Sarà la prima delle due amichevoli in programma in questo ritiro. La seconda, come già annunciato, andrà in scena sabato e sarà contro gli olandesi del Twente.