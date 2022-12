Ritiro Lazio, ancora viva l’ipotesi Turchia: i dettagli

In casa Lazio si pensa ancora al ritiro invernale, con l’ipotesi Turchia che resta ancora viva: tutti i dettagli

Mentre in quel di Formello è tutto pronto, dopo due giorni di test, per la ripresa degli allenamenti, in casa Lazio si pensa ancora al ritiro invernale, con l’ipotesi Turchia che resta ancora viva.

Infatti, come sottolineato da La Repubblica, il team manager Derkum si troverebbe proprio in Turchia, più precisamente a Belek, sulla costa mediterranea. In corso sarebbero dei sopralluoghi, che dovrebbe essere dal 12 al 19 o 20 dicembre. Il dirigente dei biancocelesti starebbe valutando strutture, logistica e distanze, tenendo conto anche delle due amichevoli, di cui una dovrebbe essere sul Galatasaray.

Insomma, la macchina organizzativa si starebbe mettendo a punto e l’ufficialità potrebbe arrivare in questi giorni. La scelta dunque, a meno di cambiamenti, dovrebbe essere stata presa.