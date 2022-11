Ritiro Lazio, la palla passa a Sarri: la situazione

Tiene banco la questione del ritiro invernale in casa Lazio. A prendere la decisione potrebbe essere Sarri

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, le alternative sarebbero due: rimanere a Formello o andare in Turchia, più precisamente in quel di Belek. La società spingerebbe per l’ultima opzione, con il tecnico che avrebbe dato il suo ok, mando persino alcuni suoi collaboratori a ispezionare i campi, elemento per lui molto importante. Appuntate anche le tre amichevoli da giocare, di cui una contro il Galatasaray. Il problema da risolvere però sarebbe quello legato agli spostamenti. Ed è per questo che alla fine anche Lotito potrebbe convincersi di restare a Formello. Non resta che attendere cosa succederà.