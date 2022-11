Ritiro Lazio, l’ipotesi Turchia prende sempre più quota

In questa sosta per il Mondiale, la Lazio alla fine potrebbe andare in ritiro. E l’ipotesi Turchia prende sempre più quota

Secondo quanto raccontato da La Repubblica, la città scelta dovrebbe essere Belek, località balneare sul Mediterraneo, dove la squadra biancoceleste giocherà molto probabilmente anche un paio di amichevoli. Si attende l’ufficialità, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore, visto l’ok di Sarri. L’alternativa resterebbe comunque Formello