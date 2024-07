Ritiro estivo Lazio, è tutto pronto ad Auronzo di Cadore: curiosa la NOVITA’ che arriva dalla cucina

Ritiro estivo Lazio, la sede dove andrà a svolgere la preparazione la squadra di Baroni è pronta con una curiosa novità

Sembrava ieri quel 26 Maggio in cui la Lazio salutava il suo pubblico dopo la partita con il Sassuolo, che è stata di conseguenza l’ultima gara di Tudor. I biancocelesti ora come ormai noto voltano pagina e lo fanno con Marco Baroni, e come ogni anno la preparazione la inizieranno ad Auronzo di Cadore.

La località veneta è pronta ad accogliere la squadra biancoceleste, e lo fa presentando una curiosa novità ossia la presenza in cucina di un nuovo Chef che si chiama Marco Meschini, chef a domicilio che ha mostrato il suo viaggio verso il Veneto e che già in passato è stato vicino a figure del mondo Lazio. Nel 2023 aveva cucinato per il capodanno della squadra, mentre nel 2021 era stato scelto per il catering di una serata dal capitano Ciro Immobile e da sua moglie Jessica