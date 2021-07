Ritiro Auronzo, la presentazione della squadra il 24 luglio – FOTO

La presentazione della Lazio durante il ritiro di Auronzo di Cadore avverrà il 24 luglio: ecco tutti i dettagli

È passata ormai una settimana dall’inizio del ritiro di Auronzo di Cadore. L’evento più importante sotto le Tre Cime di Lavaredo sarà senza alcun dubbio la presentazione della squadra.

Quest’ultima avverrà sabato 24 luglio. Il luogo non sarà il Palaroller, come accadeva gli anni precedenti. Il tutto si svolgerà in Piazza Santa Giustina, la piazza principale del paese dolomitico. Questa la locandina dell’evento: