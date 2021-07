Ritiro Auronzo Lazio, movimenti difensivi e scambi veloci: il report mattutino

Auronzo di Cadore, giorno 1o: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri. Le ultime dal ritiro

AGGIORNAMENTO ORE 12 – Si chiude la seduta di allenamento. Foto e autografi per alcuni calciatori, tra cui Luis Alberto. Appuntamento per la seduta pomeridiana intorno alle 17.30.

AGGIORNAMENTO 11.48 – Anche in questo caso divisione in due squadre. La squadra degli “arancioni” è formata da Escalante, Luis Alberto, Akpa Akpro, Raul Moro, Muriqi e Shehu. I celesti, invece, sono Leiva, Milinkovic, Felipe Anderson, Cataldi, Adekanye e Caicedo. Il lavoro si incentra su scambi rapidi e su un veloce giro palla.

AGGIORNAMENTO ORE 11.22 – Arriva il momento del cambio: difensore in palestra, centrocampisti e attaccanti in campo. Per questi ultimi ci sarà ora un lavoro dal punto di vista tattico. Tutto però prende il via con un lavoro senza palla.

AGGIORNAMENTO ORE 11.19 – Lavoro in palestra per i centrocampisti e gli attaccanti. A mettersi in mostra è sempre Milinkovic. Intanto Jony continua a lavorare a parte e, come rivelato da Lazio Style Radio, per lui arriva il pallone.



AGGIORNAMENTO 11.12 – Movimento della linea difensiva sul lancio lungo degli avversari: questo il lavoro odierno del reparto arretrato, con le due retroguardie che si alternano di volta in volta.

AGGIORNAMENTO ORE 10.56 – Sul campo centrale prende il via il lavoro tattico per il reparto difensivo. Allo Zandegiacomo si alternano due retroguardie: una formata da Marusic, Luiz Felipe, Radu e Fares, mentre la seconda da Lazzari, Vavro, Patric e Hysaj. Presenti anche Kamenovic e Durmisi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 – Prende il via la seduta mattutina in quel di Auronzo di Cadore. I tre portieri Reina Strakosha e Adamonis, iniziano a lavorare con i due preparatori, mentre alcuni giocatori partono con il riscaldamento sul campetto adiacente allo Zandegiacomo. E in campo si rivede pure Jony, che però lavora a parte.

Decimo giorno sotto le Tre Cime di Lavaredo per la nuova Lazio targata Maurizio Sarri. Oggi è giorno di vigilia della seconda amichevole ed è in programma una doppia seduta di allenamento.