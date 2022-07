In quel di Auronzo, dove la Lazio è in ritiro, c’è grande attesa per l’arrivo di Romagnoli, Gila e Luis Maximiano

I tre neo biancocelesti dovrebbero partire da Roma, in compagnia del direttore sportivo Igli Tare,nella serata di oggi per arrivare in nottata sotto le Tre Cime di Lavaredo.