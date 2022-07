In quel di Auronzo è cominciato l’ultimo allenamento della Lazio: squadra al completo in vista dell’amichevole col Primorje

La Lazio è scesa in campo per l’ultimo allenamento del ritiro di Auronzo prima dell’amichevole di oggi pomeriggio contro il Primorje. Squadra quasi al completo, c’è Cancellieri. Assenti Acerbi, Casale, Akpa Akpro e Raul Moro. Si inizia con un torello utile per l’attivazione muscolare prima delle prove tattiche.

Sarri ha infatti diviso la squadra in gruppi e ha cominciato a preparare la gara di oggi pomeriggio, sfida importante per capire lo stato di forma della squadra.

Il tecnico biancoceleste ha poi lavorato sui calci da fermo, con Luis Alberto e Luka Romero incaricato di battere le punizioni. L’allenamento si è chiuso con la squadra raccolta attorno a Sarri ascoltando le sue indicazioni.

All’uscita della squadra, è poi sceso in campo Akpa Akpro che si è allenato a parte.