Ritiro Auronzo, ecco i prezzi delle quattro amichevoli: i dettagli

La Lazio ha reso noti i prezzi delle quattro amichevoli che gli uomini di Sarri svolgeranno nel ritiro di Auronzo.

La prima sfida è in programma il 10 luglio contro l’Auronzo; la successiva, fissata per il 14 luglio contro l’NK Dekani, squadra della Serie B slovena; la terza e la quarta, calendarizzate rispettivamente per il 17 e il 21 luglio, contro Triestina e Primorje. Per le prime due sfide il prezzo sarà di 12 euro, per le ultime due di 15.