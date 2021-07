Auronzo di Cadore, giorno 12: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri. Le ultime dal ritiro

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 – Si chiude la breve parentesi mattutina: unica sessione di oggi. Il preparatore Losi si è complimentato coi ragazzi per la grande intensità messa in campo, su tutti Milinkovic che anche oggi non si è risparmiato. Restano in campo solo i portieri, tutti gli altri nello spogliatoio. L’appuntamento è alle 12.45 con la conferenza stampa di Leiva.

AGGIORNAMENTO ORE 11.11 – Gruppo diviso in sottogruppi da tre, si lavora sugli scatti in campo: oggi solo la parte atletica, agli ordini di Fonte e Losi. Solo i portieri sono alle prese col pallone, agli ordini di Nenci e Grigioni.

Nuovo giorno di ritiro in quel di Auronzo di Cadore. Nel programma della giornata, un solo allenamento: mister Sarri ha concesso il pomeriggio libero ai suoi per recuperare un po’ di energie, dopo l’intenso lavoro di questo precampionato. La sessione, come di consueto, inizia alle 10.30, in palestra: attivazione muscolare prima del lavoro atletico per smaltire le fatiche del’amichevole di ieri.

Oggi assenti Maistro e Luka Romero – nonostante il riscaldamento al coperto – ma anche Luiz Felipe e Felipe Anderson.