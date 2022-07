Ritiro Auronzo, Akpa Akpro e Raul Moro bocciati. E gli esuberi...

Akpa Akpro e Raul Moro sono tra i bocciati di Sarri nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ma qual è la situazione esuberi?

Lo spagnolo, come sottolineato da Il Messaggero, potrebbe finire al Como. Per quel che riguarda gli altri, qualcosa si starebbe muovendo. Durmisi potrebbe tornare al Brondby, mentre per Jony potrebbe esserci la rescissione. Escalante invece potrebbe finire alla Sampdoria.