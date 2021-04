Risultati Serie A, è bagarre Champions. La Juve frena, l’Inter allunga

Risultati Serie A, la lotta per un posto in Champions entra ancora più nel vivo. La Juve frena a Firenze, all’Inter basta un gol

Sono da poco terminati i due match delle ore 15 validi per la 33ª giornata di Serie A. Risultati chiave alla luce della corsa Champions, con la Juventus fermata sul pari dalla Fiorentina all’Artemio Franchi. Viola in vantaggio grazie al cucchiaio di Vlahovic su calcio di rigore, pareggio bianconero con Morata nel secondo tempo. I bianconeri salgono a 66 punti con il Milan (che domani affronterà la Lazio), l’Atalanta è a 65 ma giocherà contro il Bologna questa sera, il Napoli è a 63, e con una vittoria sul Torino raggiungerà i bianconeri scavalcandoli in virtù dei gol negli scontri diretti. É vera e propria bagarre, con poche squadre racchiuse in una manciata di punti.

Discorso a parte merita l’Inter, sempre più concreta e avviata verso lo Scudetto. Ai nerazzurri basta un gol di Darmian per regolare la pratica Verona.