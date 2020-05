Ripresa, Capello: «Ripartire con coraggio. Campi di calcio sono sicuri»

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, l’ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua sulla ripresa della stagione

Tra i favorevoli alla ripresa della stagione calcistica, c’è Fabio Capello che, ai microfoni de Il Mattino, ha spiegato la sua posizione:

«Bisogna crederci e ripartire con coraggio. Si sta lavorando su un protocollo medico che mi pare rassicurante per i calciatori, visto che i super controlli ridurranno al minimo i rischi di contagio. Probabilmente in questo momento il campo da gioco è un posto che può considerarsi più in sicurezza di un negozio o di un supermercato».