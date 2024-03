Rinnovo Zaccagni, un top club di Serie A in pressing: Lotito trema, addio in estate?

Rinnovo Zaccagni, la Juve fa sul serio per Mattia Zaccagni: senza prolungamento pronta la cessione in estate. Tutti i dettagli

Come riporta Il Messaggero, uno dei temi caldi del prossimo calciomercato Lazio sarà sicuramente quello relativo al futuro di Mattia Zaccagni. L’esterno è in scadenza di contratto a giugno del 2025 e senza prolungamento l’addio in estate è praticamente scontato.

Sull’esterno c’è forte il pressing della Juve: Giuntoli è pronto ad entrare prepotentemente in scena in caso di definitiva fumata nera tra le parti. Le prossime settimane saranno decisive: Lotito vuole convincere Zaccagni a firmare fino al 2027 ma va trovata la quadra sulle cifre.