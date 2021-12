Rinnovo Sarri, spuntano cifre e data della firma: i dettagli

Lotito vuole chiudere la questione rinnovo prima di Natale: probabile la firma di Sarri dopo la gara di mercoledì contro il Venezia

Claudio Lotito vuole chiudere la partita relativa al rinnovo di Maurizio Sarri prima di Natale. Come riportato nelle ultime ore, il tecnico ha ricevuto la documentazione necessaria ed è pronto a firmare il rinnovo fino al 30 giugno del 2025.

Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola, è molto probabile che firma e ufficialità arrivino dopo la partita di mercoledì 22 dicembre contro il Venezia, l’ultima prima della sosta. Per quanto riguarda, si dovrebbe passare dagli attuali 3.3 milioni più bonus a 4 milioni netti più bonus con il mantenimento della clausola che permetterebbe al tecnico toscano di liberarsi in caso di chiamata da alcuni top club esteri e pagando una penale.