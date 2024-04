Sana Fernandes sul rinnovo: «Grato per la fiducia. Continuiamo a lavorare sodo». Ecco il post social del giovane biancoceleste

Tramite un post su Instagram, l’esterno della Lazio Sana Fernandes ha espresso tutta la sua gioia per il rinnovo con il club biancoceleste.

«Sono felicissimo di rimanere legato alla SS Lazio e desideroso di continuare a migliorare ogni giorno. Sono molto grato per la fiducia riposta in me. Grazie a Dio, alla mia famiglia e a tutti quelli che fanno il tifo per me. Andiamo avanti lavorando sodo e con umiltà. È solo l’inizio», questo il commento dell’esterno sotto al post.