Rinnovo Romero, Lazio chiamata ad accelerare: le ultime

Romero è in scadenza a giugno del 2023: la Lazio deve accelerare sul rinnovo per non perdere quello che è considerato un grande talento

Tare e Lotito sono chiamati a risolvere presto la “grana” Luka Romero. Come riferito da Repubblica, il giovane talento è attualmente in scadenza a giugno del 2023.

La società vuole attivare velocemente le pratiche per il rinnovo del contratto per non rischiare di perdere a zero tra pochi mesi quello che è considerato un potenziale fuoriclasse.