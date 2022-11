Rinnovo Milinkovic: Lazio in pressing ma il giocatore prende tempo. Offerta dell’Arsenal

Rinnovo Milinkovic-Savic: Lazio in pressing ma il giocatore prende tempo e fa una promessa. Intanto torna l’Arsenal

Domani Sergej Milinkovic-Savic farà il suo esordio al Mondiale contro il Brasile di Neymar ma al di fuori del Qatar si dibatte tanto sul futuro del giocatore. La rassegna irridata sarà vissuta con apprensione da Lotito, consumato dal timore di dover valutare offerte al ribasso o ancora peggio la partenza del Sergente nel 2024. A zero.

Il Corriere dello Sport sottolinea che il Sergente viene continuamente associato alla Juve, si vocifera di accordi trovati con il manager Kezman. E’ rispuntato l’interesse dell’Arsenal, che in estate aveva tentato l’approccio con il procuratore del Sergent. Gli inglesi ora sarebbero pronti a offrire 60 milioni più il cartellino di Sambi Lokonga, centrocampista centrale belga, ex Anderlecht, acquistato per 18 milioni nel 2021. Di voci ce ne sono tanto e al momento l’unica cosa certa è che Lotito valuta il giocatore 100 milioni (cifra che Kezman disconosce visto il contratto in scadenza) ed è proprio su questa differenza di vedute che si gioca la partita sul rinnovo.

La Lazio può spingersi fino ad offrire un contratto in stile Immobile (da 5 milioni con i bonus), difficilmente oltre. Sergej può ambire a guadagnare sei milioni più bonus, cifra irraggiunbigile per il club capitolino. Kezman ha chiarito che la volontà sua e di Milinkovic, in caso di parten-za da Roma, è permettere alla società di monetizzare per quanto possibile considerando

le condizioni contrattuali del giocatore. Milinkovic è riconoscente alla Lazio e l’unico modo per garantirle un incasso è partire entro le prossime due finestre di mercato: quasi impossibile che il Sergente parta a gennaio, l’estate verità sarà quella del 2023 a sei mesi dalla deadline dove potrà scegliersi da solo la nuova squadra. Un’ipotesi che ora respinge ma che potrebbe concretizzarsi nel caso di mancanza di accordi sul rinnovo o di offerte respinte da Lotito.