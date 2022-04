Rinnovo Mertens, De Laurentiis: «Sono stato a casa sua, lui ama Napoli»

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha confermato di aver parlato con Mertens per quanto riguarda il rinnovo di contratto

Dries Mertens è uno dei nomi fatti da Maurizio Sarri alla dirigenza della Lazio per rinforzare l’attacco per la prossima stagione. Il belga sembrava ormai a un passo dall’addio in scadenza al Napoli, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata sul rinnovo da parte di De Laurentiis. Lo stesso patron dei partenopei, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha confermato l’incontro avvenuto.

LA CONFERMA – «Il rinnovo di Mertens? Ieri sono stato a casa sua, ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli ed il Napoli».