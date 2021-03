Rinnovo Inzaghi, Dalla Palma (Cds): «Lotito è perplesso»

Il rinnovo di Inzaghi tiene banco in casa Lazio. A fare il punto è stato il giornalista de Il Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma

Vista anche la sosta del campionato causa Nazionali, in casa Lazio a tenere banco non può non essere il rinnovo di Simone Inzaghi. A dire la sua sulla questione, ai microfoni di Radiosei, è stato il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma.

Queste le sue parole: «La sensazione è che Simone Inzaghi sarebbe pronto a firmare immediatamente il contratto nel caso in cui si trovasse un accordo. A essere perplesso e in preda a delle riflessioni sembra essere Lotito. Per il tecnico comunque andare via dalla Lazio dopo 20 anni non è cosa semplice. Possibile però che anche lui stia valutando di voltare pagina. Resto comunque convinto che la sua priorità sia restare a Roma».