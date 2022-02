Rinnovi Luiz Felipe e Patric, sensazioni differenti: gli aggiornamenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Situazioni opposte quelle relative ai rinnovi di Luiz Felipe e Patric: grossa fiducia per il primo, addio scontato per il secondo

In casa Lazio tengono sempre banco le questioni relative ai rinnovi dei contratti di quei calciatori che vedranno scadere il proprio accordo il prossimo 30 giugno. Rientrano in questo discorso le situazioni relative a Luiz Felipe e Patric.

Come riferisce l’edizione odierna di Repubblica, per il centrale ormai italo-brasiliano le sensazioni sono molto positive: nonostante il forte inserimento del Betis Siviglia, le parti sono vicinissime ad un accordo e la firma è attesa nel giro di poche settimane.

Diverso il discorso relativo allo spagnolo: già a gennaio il trasferimento al Valencia sembrava veramente ad un passo, bloccato soltanto da Sarri che non ha voluto privarsene. I discorsi sul rinnovo sono però fermi e il ritorno in Spagna si concretizzerà con ogni probabilità in estate.