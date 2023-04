Trevisani sicuro: «In Serie solo 2 come Luis Alberto»

Riccardo Trevisani, giornalista, ha sottolineato le grandi qualità di Luis Alberto: in Serie A solo altri due calciatori al livello del Mago

Ospite a Teleradiostereo, Riccardo Trevisani ha parlato in questi termini di Luis Alberto, trequartista spagnolo della Lazio:

«Luis Alberto e Zaccagni hanno fatto un gol di una bellezza abbagliante. Zaccagni è uno che in una big ci può stare e sta già un una squadra che è seconda in classifica. Magari non può giocare in una squadra top europea? Forse sì, ma resta un giocatore forte. Su Luis Alberto invece il discorso è diverso. Quando gli va è un giocatore fuori categoria. Cioè dal punto di vista tecnico in Serie A ci stanno solo Dybala e Di Maria, forse».