Riccardo Cucchi omaggia Pennacchia: «Tutti i laziali lo conoscevano»

Riccardo Cucchi ha omaggiato Mario Pennacchia, scomparso nella giornata di oggi: le sue parole sui social network

La morte di Mario Pennacchia ha colpito tutto il mondo laziale. A volerlo omaggiare, dopo la stessa società biancoceleste, è stato Rccardo Cucchi. Queste le sue parole, scritte i ntweet:

«I laziali sanno chi era. E anche tutti coloro che amavano leggere il Corriere dello Sport il lunedì mattina, per sapere di più e meglio delle partite della domenica. Magari di nascosto, sotto il banco, in classe. Come facevo io»