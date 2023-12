Cucchi su Empoli Lazio: «Vittoria corroborante. Provedel straordinario»

Riccardo Cucchi, giornalista tifoso della Lazio, ha commentato la vittoria dei biancocelesti sul campo dell’Empoli

Intervenuto sui propri profili social, Riccardo Cucchi ha commentato così Empoli-Lazio:

«Vittoria corroborante per la Lazio. I gol di Guendouzi (per me il migliore oggi) e Zaccagni valgono quanto le tre parate di Provedel, straordinario soprattutto nell’ ultimo intervento. Una Lazio più combattiva. Buon Empoli».