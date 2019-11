Ribery: «Mondiale 2006? Nessuna invidia per l’Italia fu una bella gara»

Ribery, il giocatore della Fiorentina è tornato a parlare del Mondiale del 2006 vinto dall’Italia ai danni della Francia

Frank Ribery ricorda sicuramente quel luglio 2006, giorno in cui l’Italia di Lippi vinse il Mondiale del 2006 ai danni della Francia ai calci di rigore. Ecco le sue parole in merito rilasciate a Il Corriere dello Sport.

«Ho avuto la fortuna di far parte della Francia del 2006. Zidane e Thuram, Abidal e Vieira, Henry, Trezeguet, Makelele. Una squadra irripetibile. Otto anni prima ero sceso in strada per festeggiare il Mondiale vinto, e otto anni dopo facevo parte della Nazionale. Sembravo un bambino finito dentro un sogno. L’Italia ha vinto il Mondiale, ma non provo invidia: fu una bella partita».