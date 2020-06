Serie A, per la riapertura degli stadi si parte dalle aree hospitality

Aree contenute e dal facile controllo: i salotti degli stadi sarebbero i primi a riaprire per vedere la Serie A dal vivo

Ora la riapertura degli stadi in Serie A non è più un’utopia. Da giorni ormai si parla incessantemente di come e quando gli impianti potranno riaprire al pubblico. I medici si auspicano il prima possibile, ma serve comunque tanta attenzione.

Per cercare di accontentare tutti, si starebbe cercando una soluzione conveniente che però assicuri il controllo delle persone. Per questo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si starebbe pensando a riaprire per prime le aree ospitalità degli impianti: massimo 300 posti che sicuramente non aiuteranno le casse delle società, ma sarebbero di facile gestione. Se questo tentativo dovesse funzionare poi si peserà al resto.