Retroscena Muriqi, parla Tare: «Vi svelo cosa successe tra lui e Sarri». Le parole dell’ex Ds della Lazio

Nell’intervista al Corriere dello Sport, l’ex Ds della Lazio Igli Tare, ha svelato diversi retroscena uno riguarda l’ex giocatore biancoceleste Muriqi. Le sue parole.

TARE– «Si sottovaluta la complessità dell’inserimento di uno straniero in una nuova dimensione di squadra, alcuni faticano più di altri. Spesso è una questione di dettagli. Ma voglio dirti una cosa: Vavro e Muriqi hanno subito il calcio di Sarri, ma prima di andare via l’hanno voluto salutare e abbracciare. Mi ricordo che Maurizio mi disse: “Sono stato a Napoli, ad alcuni ho dato la vita, mai nessuno mi ha rispettato come questi due ragazzi».