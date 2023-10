Repice «Scommesse? Impatto mediatico sulla Serie A. Spero…» 

É sicuro Francesco Repice, il caso scommesse avrà un forte impatto sulla Serie A, con alcune conseguenze che il radiocronista non si augura

Non si è tirato indietro Francesco Repice. In una lunga intervista rilasciata a Calcionews24 il noto radiocronista ha espresso la propria opinione sul caso scommesse ed il possibile impatto mediatico che questo può avere sulla Serie A.

CASO SCOMMESSE – «L’impatto mediatico lo sta avendo ed è giusto che sia così visto che si tratta di una notizia tale. Non credo (e spero che non sia così), che ci siano delle combine di mezzo. E fortunatamente non sembra che sia così, da questo punto di vista quindi starei tranquillo. Ma che l’impatto mediatico ci sarà è ovvio. Certo, questo stillicidio sui nomi e questo show business sull’estrazione al lotto dei nomi obiettivamente non è il massimo. Però questo è il mondo che ci siamo costituiti ed è quello che ci meritiamo».

