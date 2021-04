Reina guarda già avanti: «Continuiamo a lavorare a testa bassa» – FOTO

Pepe Reina ha mostrato tutta la sua felicità per la vittoria sul campo del Verona: ecco il suo post Instagram

Una vittoria importante quella ottenuta oggi dalla Lazio sul campo del Verona. Tre punti che permettono ai biancocelesti di restare in piena corsa per un posto in Champions League.

E intanto ci sta chi inizia a guardare già al futuro e ai prossimi impegni. Tra questi c’è Pepe Reina, che oltre alla gioia per il successo, prova già ad andare oltre. «Vittoria sofferta in un campo difficilissimo. Continuiamo a lavorare a testa bassa ed essere pronti per queste battaglie. Sempre insieme squadra!», queste le parole scritte sul suo profilo Instagram.