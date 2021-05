Reina, padre modello: «Insegno a mio figlio Luca i valori del calcio»

Nel corso della lunga intervista concessa a Lazio Style Channel, Pepe Reina ha parlato anche della sua esperienza da padre

Pepe Reina si è concesso a una lunga intervista al canale ufficiale del club all’interno del format Tell Me, che mette un po’ a nudo il lato umano e privato dei calciatori della Lazio. Tra i vari temi trattati, c’è stato spazio anche per il rapporto con la famiglia e con i figli.

Ecco cosa ha detto il portiere biancoceleste: «Non posso dedicare molto tempo alla famiglia, sono sempre in viaggio o in ritiro. Nonostante ciò cerchiamo di essere comunque vicini. Sono più geloso delle mie figlie che di mia moglie, sono fortunato ad avere cinque figli e una madre che pensa a loro. Fosse per Yolanda avremmo una squadra di calcetto, va matta per i bambini. Se uno di loro seguirà le mie orme? Forse Luca, intanto si diverte a giocare a pallone e cresce coi valori del calcio. Gioca nella Lazio e mi somiglia fisicamente e caratterialmente, gioca persino come me».