Reina, ad Auronzo la sua chance: lo spagnolo ha voglia di riscatto

In casa Lazio tiene sempre banco la questione portiere. E sullo sfondo c’è sempre Pepe Reina: lo spagnolo ad Auronzo ci sarà

In casa Lazio tiene sempre banco la questione portiere. I biancocelesti cercano un accordo con Carnesecchi e pensano anche a un possibile vice. Sullo sfondo però, come sottolineato da La Repubblica, c’è sempre Pepe Reina.

A 40 anni, lo spagnolo vuole ancora dimostrare qualcosa e Auronzo sarà la sua chance. C’è da rispondere allo scetticismo dei laziali, preoccupati dalla possibilità che possa esser lui il titolare per qualche mese. Sarri lo valuterà sotto le Tre Cime di Lavaredo e intanto l’estremo difensore si sta impegnando per arrivare in forma. Infattida giorni ha ripreso

ad allenarsi con molta intensità, in bici e in palestra. Pepe vuole ancora dimostrare qualcosa.