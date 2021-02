Reina: «Abbiamo fatto diversi errori, adesso ripartiamo subito»

Al termine della sfida tra Lazio e Bayern Monaco per gli ottavi di Champions Pepe Reina ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Finisce qui la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Bayern Monaco. La gara di andata degli ottavi di Champions League se l’aggiudicano i bavaresi per 4-1. Al termine del match, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Pepe Reina. Ecco le sue dichiarazioni.

LA GARA – «Sicuramente la loro pressione è stata fatta bene. Noi abbiamo fatto errori tecnici nei passaggi e per liberarci dalla pressione. Contro una squadra del genere, quando sbagli ti puniscono. Dobbiamo essere bravi a metterci questo match subito dietro alle spalle. Con il momento di forma che avevamo nelle ultime settimane è giusto sbagliare con una squadra così, ma dobbiamo subito ripartire. Noi siamo una squadra che da vent’anni non giocava gli ottavi di Champions e ci sono ragazzi che hanno giocato poco. Davanti avevamo un avversario che ti punisce se commetti errori. Ho fatto un po’ di errori tecnici, ma questa è la nostra personalità, che spesso ci ha permesso di liberare la prima linea di pressione avversaria e di presentarci 3 contro 3 nella metà campo avversaria. A volte, però, cambiare tipo di gioco per contenere la frenesia della partita potrebbe farci bene. Quando si sbaglia l’approccio con questo tipo di rivali la paghi. Per quanta voglia e grinta puoi avere, devi però scendere in campo senza commettere errori. Se ti spari sul piede da solo si mette tutto in salita e la squadra spesso non è abituata a recuperare una partita del genere, che non ha niente a che vedere con il campionato italiano».

A Mediaset, il portiere ha dichiarato:

LA GARA – «C’è rammarico, non siamo stati all’altezza. Abbiamo sbagliato tecnicamente. Ci siamo fatti male da soli, nelle uscite non siamo stati precisi, io in primis. Loro sono una squadra che ti viene a prendere molto bene. Non siamo stati bravi ad uscire. Il primo gol è stato un errore di Mateo (Musacchio, ndr) che impatta la palla col pallone. Era dispiaciuto, dobbiamo dargli una mano per tirarlo su. Dobbiamo abituarci e stare compatti».

A Lazio Style, lo spagnolo ha dichiarato:

MATCH – «Ansia? Non siamo stati la squadra brillante corretta tecnicamente nelle posizioni, nel farsi vedere. Iniziando da me, sono io il primo che deve impostare l’azione e non l’ho fatto. Bisogna alzarsi subito, dobbiamo fare bene in campionato. La nostra Champions è finire tra i primi 4 in campionato, fare errori tecnici contro una squadra simile li paghi. Dobbiamo essere positivi per il campionato».

BAYERN – «Quando la gente diceva che erano una squadra in difficoltà mi veniva da ridere. Sono abituati a questo tipo di partite, anche con le loro assenze. Noi gli abbiamo dato una mano, bisogna lavorare e da domani voltare pagine. Soffriamo stasera, sabato giochiamo contro il Bologna e dobbiamo rimanere attaccati lassù».