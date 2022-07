Reina in Spagna per firmare col Villarreal: «Emozionato come un bambino»

L’ex portiere della Lazio Reina è in Spagna per firmare col Villarreal e non ha trattenuto la sua emozione

Nella giornata di ieri Pepe Reina ha salutato la Lazio e oggi il portiere è in Spagna per firmare il suo nuovo contratto con il Villarreal. Ai microfoni di Cadena COPE, l’estremo difensore non ha trattenuto la sua emozione per il ritorno in maglia gialla.

LE PAROLE – «Sono molto contento, emozionato come un bambino. Ora speriamo che tutto vada bene e che possa firmare presto. Il mio ritorno al Villarreal 20 anni dopo? Avevo i capelli, non c’erano i bambini… è cambiato tantissimo ma ripeto, ho grandi aspettative oggi. Ho voglia di iniziare il prima possibile e di aiutare la squadra».