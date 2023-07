Recenti su Sow: «È un giocatore d’esperienza internazionale. Acquisto importante per la Lazio». Le parole del tecnico

Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto l’allenatore Alessandro Recenti, tecnico della Primavera della Virtus Verona, che ai tempi del Sion ha incrociato diverse volte Sow. Le sue parole:

PAROLE– «Sow lo vedo come un acquisto importante per la Lazio. È un giocatore d’esperienza internazionale, difensore della nazionale svizzera. Lo incrociai nel 2017/18 al Sion, lui era nello Young Boys, vidi che dietro aveva i tempi di chiusura. Magari non era velocissimo nei primi passi, però ha un fisico importante che gli permette di attaccare la palla, marcare bene l’uomo. Un giocatore interessante ».