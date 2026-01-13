Rayan Lazio, prosegue la trattativa con il Vasco da Gama: le cifre - Lazio News 24

Rayan Lazio, il d.s. Angelo Fabiani sta cercando di trovare la quadra per il talentuoso attaccante brasiliano. Le parti si stanno venendo incontro

La Lazio guarda al futuro e lo fa con decisione, puntando su un profilo giovane ma già molto considerato a livello internazionale. Dato il possibile addio di Matteo Cancellieri, il club biancoceleste ha individuato in Rayan, talento classe 2006 del Vasco da Gama, il possibile rinforzo ideale per completare il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza capitolina ha deciso di affondare il colpo proprio sul giovane brasiliano, considerato uno dei profili più interessanti del panorama sudamericano.

Rayan Lazio, l’identikit del talento del Vasco da Gama

Rayan, appena 19 anni, è un attaccante estremamente duttile: può agire su entrambe le fasce, da punta centrale o come trequartista nel tridente offensivo. Rapidità, tecnica nello stretto e capacità di saltare l’uomo sono le sue principali qualità, unite a una personalità già matura per la giovane età.

Il Vasco da Gama lo considera uno dei gioielli del proprio vivaio e inizialmente aveva fissato una valutazione molto elevata, pari a 50 milioni di euro. Una cifra che ha subito raffreddato l’interesse dei club europei, compresa la Lazio, ma che nel giro di poche settimane è stata rivista verso il basso.

Rayan Lazio, trattativa in corso: distanza ridotta tra domanda e offerta

La prima proposta biancoceleste, pari a 20 milioni di euro, è stata giudicata insufficiente dal club brasiliano. Tuttavia, i contatti recenti hanno permesso di avvicinare sensibilmente le parti. Il Vasco da Gama ha infatti abbassato la richiesta a 35 milioni, mentre la Lazio, grazie all’inserimento di bonus legati a presenze e rendimento, è salita fino a sfiorare quota 25 milioni complessivi.

Il gap resta ancora di circa 10 milioni, ma da entrambe le parti filtra un cauto ottimismo. La volontà di trovare un’intesa è concreta, anche perché l’operazione potrebbe rappresentare un affare vantaggioso per tutti.

Calciomercato Lazio, un colpo in prospettiva ma utile subito

L’eventuale arrivo di Rayan sarebbe chiaramente un acquisto in ottica futura, ma non solo. La sua capacità di adattarsi a più ruoli offensivi lo renderebbe immediatamente spendibile nelle rotazioni, offrendo nuove soluzioni tattiche all’allenatore e aumentando la qualità complessiva del reparto.

La Lazio è consapevole dei rischi legati a un investimento su un profilo così giovane, ma ritiene che il potenziale del brasiliano giustifichi lo sforzo economico. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la distanza residua potrà essere colmata e se la Lazio potrà regalarsi un colpo dal sapore internazionale.

