Ratkov Lazio, terminate le visite mediche del giocatore in arrivo dal Salisburgo - VIDEO - Lazio News 24

Ratkov Lazio, terminate le visite mediche del giocatore in arrivo dal Salisburgo – VIDEO

Published

3 ore ago

on

By

Ratkov

Ratkov Lazio, il classe 2003 si sta sottoponendo ai test necessari prima di apporre la firma sul contratto con la società di Claudio Lotito

Petar Ratkov si appresta a diventare il primo rinforzo della Lazio oltre che il sostituto di Valentin Castellanos! Il gocatore classe 2003, in arrivo dal Red Bull Salisburgo per circa quindici milioni di euro, è a Roma.

L’attaccante serbo si sta sottoponendo alle visite mediche di rito che precedono la firma sul contratto con i biancocelesti, segnala oggi via social Gianluca Di Marzio. Il video:

 

Ora le visite mediche sono terminate e il giocatore è stato ritratto sorridente all’uscita da Villa Mafalda. Le immagini:

 

 

 

