Ratkov Lazio, terminate le visite mediche del giocatore in arrivo dal Salisburgo - VIDEO - Lazio News 24

Ratkov Lazio, terminate le visite mediche del giocatore in arrivo dal Salisburgo – VIDEO
Ratkov Lazio, il classe 2003 si sta sottoponendo ai test necessari prima di apporre la firma sul contratto con la società di Claudio Lotito
Petar Ratkov si appresta a diventare il primo rinforzo della Lazio oltre che il sostituto di Valentin Castellanos! Il gocatore classe 2003, in arrivo dal Red Bull Salisburgo per circa quindici milioni di euro, è a Roma.
L’attaccante serbo si sta sottoponendo alle visite mediche di rito che precedono la firma sul contratto con i biancocelesti, segnala oggi via social Gianluca Di Marzio. Il video:
. @OfficialSSLazio, iniziate le visite di mediche di Petar Ratkov pic.twitter.com/P5wj5iMt1m
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 8, 2026
Ora le visite mediche sono terminate e il giocatore è stato ritratto sorridente all’uscita da Villa Mafalda. Le immagini:
.@OfficialSSLazio, terminate visite mediche a Villa Mafalda di Ratkov pic.twitter.com/2DAEHJlVHp— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 8, 2026
