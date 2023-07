Raspadori sulla lotta scudetto: «La Lazio sarà tra le pretendenti al titolo»

Raspadori, l’attaccante del Napoli rilascia alcune dichiarazioni esprimendo il suo parere sulla prossima lotta scudetto inserendo la Lazio

Ai microfoni de Il Mattino Giacomo Raspadori, esprime il suo parere sulla lotta scudetto includendo tra le possibili pretendenti anche la Lazio di Sarri

SCUDETTO – Mi aspetto un Napoli determinato a dare continuità a quello che ha ottenuto con merito nella stagione passata. Non credo che le altre debbano colmare il gap con noi. Nel senso che ogni campionato ha la sua storia e Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio giocheranno per lo scudetto. Non c’è nulla di scritto, perché poi la vera differenza la farà la continuità nel rendimento e nel cammino. È questa l’arma vincente