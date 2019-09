Ranking Uefa, Juve prima tra le italiane la Lazio invece…

Ranking Uefa, ecco la posizione della Lazio

La Uefa ha resa nota la classifica del maggiori club europei relativa ai coefficienti dei club. Sul podio nessuna sorpresa: Real Madrid, Atletico e Barcellona, poi Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, Psg, Liverpool, Arsenal e Manchester United. Per quanto riguarda la squadra di mister Inzaghi attualmente si trova alla 35esima posizione con 37 punti.

I biancocelesti solo la quarta squadra italiana presente in classifica dopo solo a Juventus (5°), Roma (15°) e Napoli (20°). Ad incidere sulla posizione in classifica per la Lazio è la mancanza delle Coppe del 2016/2017.