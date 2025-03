Ranieri: le parole del tecnico dopo la vittoria della Roma

Condividi via email

Ranieri, il tecnico giallorosso esterna la sua gioia per il successo di ieri sera contro l’Athletic Bilbao rilasciando queste parole a riguardo

Intervenuto ai microfoni di Sky, alla luce della vittoria della Roma contro l’Athletic Bilbao, Ranieri analizza il successo con la formazione di Valverde con queste parole, sottolineando il fatto di come sia stata la vittoria solo del match di andata. Ecco cos ha detto il tecnico testaccino a fine partita

PAROLE – L’idea è avere sempre più opzioni prima di iniziare la partita. Ti prepari poi sia nel bene, sia nel male per aiutare i ragazzi. Sappiamo la forza di un avversario come l’Athletic, sarà una gara difficilissima vista la loro forza. Ma ci siamo anche noi, siamo duri da digerire, lottiamo su ogni pallone e questo mi fa ben sperare: è come se fosse finito il primo tempo, abbiamo il 50 e 50 tra noi e loro