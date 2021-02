Interpellato ai microfoni di DAZN, Claudio Ranieri ha spiegato il motivo dell’esclusione di Keita dall’11 titolare

Nel post-partita della sconfitta subita dai blucerchiati contro l’Atalanta, Claudio Ranieri ha motivato l’esclusione di Keita Baldé dalla formazione titolare: «È stato fuori perché non mi è piaciuto contro la Lazio».

Nella partita di oggi, Keita è subentrato a Verre al minuto ’61 e non ha inciso granché sulla gara, non riuscendo mai a calciare in porta.